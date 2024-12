En medio de esta complicada coyuntura, muchas empresas tuvieron que adecuar plataformas, organizarse internamente, operar de forma remota y responder a las necesidades del mercado y de sus clientes.

En este contexto, Great Place to Work® anunció su 17a lista anual de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina, en tres frentes: las multinacionales –donde gana DHL Express, seguida de hoteles Accor y Dell Technologies–; las empresas con más de 500 empleados –que lideró la Aseguradora Solidaria de Colombia, en segundo lugar quedó la Sociedad Portuaria de Cartagena y luego el Banco Galicia de Argentina– y el grupo de compañías entre 20 y 499 empleados –enca- bezado por el Terminal de Contenedores de Cartagena, Contecar de Colombia, Seguros Universales de Guatemala y Levvo de Brasil–. (Ver tablas)

“La pandemia de covid- 19 es un desafío al que se enfrentan las organizacio- nes en todo el mundo y, en este contexto, las em- presas que han creado culturas de confianza, co- locando a su gente en el centro de su estrategia, tienen una clara ventaja competitiva”, dijo Michael C. Bush, CEO Global de Great Place to Work®.

Esta clasificación se basa en datos de encuestas a empleados y otra información recopilada antes del brote de coronavirus. La pandemia ha puesto una prima en el bienestar físico y emocional de los empleados.